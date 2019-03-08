كلوب يدافع عن تراجع مستوى النجم المصري محمد صلاح

استنكر الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، فكرة الحديث مع محمد صلاح نجم الفريق لمناقشة أسباب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء الفريق مع بيرنلي بالدوري الإنجليزي الممتاز، المقرر الأحد، نفى كلوب أن يكون صلاح يواجه "مشكلة"، وأكد أن أرقامه مذهلة بالدوري.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، الجمعة: "صلاح لديه أرقام مذهلة، هذا كل ما في الأمر. أهدافه هي التي أوصلتنا هنا. أنا كمدرب معتاد على ألا يسجل اللاعبون الأهداف في بعض الفترات. أنه أمر طبيعي".

وأضاف: "نحن لا نتكلم في الأمر (ابتعاد صلاح عن التسجيل) لأنه طبيعي جدا، وفي مباراة إيفرتون كانت هناك كثافة دفاعية كبيرة بيننا وبين المرمى".

وأكد كلوب أنه يتحدث كثيرا مع لاعبيه حول المباريات، لكنه لا يركز أبدا على الحديث في غياب الأهداف، الذي يعاني منه النجم المصري مؤخرا.

وقال المدرب الألماني: "عندما تكون لاعبا هجوميا وتسنح لك الفرص في المباراة، تطمح دائما لتسجيلها الأمر جلي".

ويفصل صلاح هدف واحد فقط عن الوصول لـ50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص ليفربول، وهو إنجاز كبير في زمن قياسي.

ويستضيف ليفربول بيرنلي في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويطمح في اللحاق بالمتصدر مانشستر سيتي، المتفوق بفارق نقطة واحدة.