داخلية غزة تعلق على إطلاق مجهولين النار على سيارة القيادي "حلس"

أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حادثة اطلاق النار تجاه مركبة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس أثناء تواجده في المحافظة الوسطى.

وقال البزم في تصريح مقتضب مساء الجمعة: "تُتابع الأجهزة الأمنية حادث تعرّض سيارة القيادي في حركة فتح أحمد حلس لإطلاق نار في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، وبحسب التحقيقات الأولية فقد أصيبت مقدمة السيارة بطلق ناري واحد دون وقوع إصابات".

وأضاف "تم فتح تحقيق في الحادث؛ لمعرفة هوية الفاعلين والوصول إليهم".