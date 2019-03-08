تأهل 4 أندية للدور الـ8 لكأس فلسطين

تأهل فريق "العيسوية" إلى دور الـ8 من كأس فلسطين، بعد اجتياز عقبة شباب الظاهرية "الغزلان" بالضربات الترجيحية، 6-5، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف، على ستاد الخضر، جنوب محافظة بيت لحم.

بدا "الظاهرية" ضاغطا وسط هجوم مكثف، وأضاع فرصا عدة عن طريق محمد عصفور، واياد أبو غرقود، ومحمد حامد.

وشهدت الدقيقة 28 تقدم الظاهرية بهدف عن طريق محمد عصفور، وواصل "الغزلان" أفضليته بحثا عن تعزيز النتيجة لكن دون جدوى.

في المقابل حاول "العيسوية" عن طريق خليل بعيرات وأمجد أبو شقير لكن دون أهداف.

في الشوط الثاني، تراجع أداء الظاهرية، وفرض "العيسوية" أفضليته ولعب مهاجما وسط اهدار الفرص المحققة والانفرادية عن طريق البديل منذر شويكي، وأمجد أبو شقير، وخليل بعيرات.

وتمكن العيسوية من تعديل النتيجة في 63 عبر منذر الشويكي.

سجل للعيسوية في ركلات الترجيح، احمد ميعاري، إيهاب شاهين، خليل بعيرات، أمجد أبو شقير، عبد الله ادريس، وعماد مطير، وأضاع منذر شويكي. أما الظاهرية فسجل له نور صعلوك، براء البطاط، محمد قيسيسة، بهاء وريدات، قاسم محاميد، في حين أهدر له عمر صندوقة، وعميد مخارزة.

حكم المباراة للساحة ناصر البلبول وساعده كمال شريتح واحمد جبريل، ورابعا هاني البلبول، وراقبها إبراهيم الحروب، ومقيم حكام محمد جبريل.

أما بقية النتائج فجاءت كالتالي:

ترجي وادي النيص - شباب الخليل 1-1، ثم بالضربات الترجيحية 4-2

ثقافي طولكرم - العبيدية 0-0، ثم بالضربات الترجيحية 12-11

مركز بلاطة - البيرة 2-0.

وتقام غدا مباريات

الامعري - مركز طولكرم على ملعب نابلس البلدي الساعة 3 عصرا.

اهلي الخليل - سلوان على استاد الخضر الساعة 3 عصرا.

جبل الزيتون - جبل المكبر على ملعب الحسين بن علي الساعة 3 عصرا.