مجهولون يطلقون النار تجاه سيارة "حلس" وسط قطاع غزة

أطلق مسلحون مجهولون النار مساء اليوم الجمعة، تجاه سيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس في المحافظة الوسطى.

وذكرت مصادر محلية، بأن سيارة القيادي حلس تعرضت لإطلاق نار في المحافظة الوسطى ولم يبلغ عن وقوع إصابات في المكان.

وفي ذات السياق أوضح مصدر في حركة فتح، أن ما جرى من إطلاق نار تجاه مركبة القيادي حلس في الوسطى كان استهدف مباشر ومخطط له.

وأشار إلى أن حلس كان متجهاً إلى ملعب الدرة في منطقة الزوايدة لحضور حفل للكشافة الفلسطينية، وفجأة خرجت مركبة كانت ترصده وأطلقت صلية من الرصاص بشكل مباشر لكن الرصاصات أصابت مقدمة الجيب الذي يستقله حلس.