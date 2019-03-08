السيد نصر الله: نحن في قلب معركة اقتصادية

قال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في الاحتفال بالذكرى الـ30 لتأسيس "هيئة دعم المقاومة" علينا أن نتذكر من بادروا منذ البدايات للقيام بتأسيس هذه الهيئة خاصة عندما كانت المقاومة قليلة الإمكانات، فهؤلاء قاموا بكل النشاطات لجمع المال للمقاومة.

وأكد السيد نصر الله أن "المقاومة ليست قائمة فقط على دعم إيران وممولين وإنما أيضا على دعم شعبي كبير"، موضحاً أن هيئة دعم المقاومة "أمنّت الفرصة لتوسيع مساحة الجهاد بالنفس والمال".

وأضاف "خلال المعارك مع الإرهاب التكفيري في السلسة الشرقية كنا نشاهد الناس يصرون على تقديم المال والطعام لشباب المقاومة".

وأكد السيد نصر الله أن العقوبات الأميركية ينتظر أن تشتد على الحزب وداعميه والتضييق على البنوك اللبنانية مثال على ذلك، وينتظر ان تعتمد دول أخرى قراراً مماثلاً للقرار البريطاني بتصنيف المقاومة كإرهابية.

وشدد قائلاً ان "من أفشل مشروع التسوية هو المقاومة بكل فصائلها في لبنان وفلسطين بدعم من سوريا وإيران، وأن صمود المقاومة في لبنان وغزة وسوريا وايران أسقط المشروع التآمري الكبير على منطقتنا عام 2006".

الأمين العام لحزب الله اعتبر "أنهم عندما يضعوننا على لوائح الارهاب فذلك لأننا هزمناهم وكسرناهم وأسقطنا مشاريعهم، والعقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية التي تُشنّ علينا، لأن محور المقاومة هو الذي يقف في وجه تطلعات ترامب لتحقيق انجازه التاريخي من خلال صفقة القرن".

وشدّد السيد نصر الله على أن تصنيف الحزب كـ "إرهابي" يأتي "بعد فشل حروبهم ومشاريعهم وخوفهم من خوض حروب جديدة".

وإذ رأى أن العقوبات الحالية جزء من الحرب المالية الاقتصادية النفسية على المقاومة، أوضح نصر الله أن "ما عجزوا عن تحقيقه بالحرب العسكرية على منطقتنا يريدون ان يحققوه بالحرب الاقتصادية".

وأردف نصر الله "من يدعمنا هو مستمر في ذلك.. دولا وشعوبا وجماهير"، لافتا إلى أن "بنيتنا ستبقى متماسكة وسنعبر هذه الحرب".

وأكد نصر الله أن "المقاومة ستزداد قوة وعدداً وعدة وعزماً وتأثيراً وصنعاً للمزيد من الانتصارات"، لافتاً إلى أن "المقاومة بحاجة اليوم الى الدعم الشعبي لاننا في قلب معركة اقتصادية".