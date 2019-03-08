اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال للمتظاهرين شرق قطاع غزة

أصيب عددٌ من المتظاهرين السلميين بالرصاص والاختناق الشديد مساء اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة والتي انطلقت تحت عنوان جمعة "المرأة الفلسطينية".

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، أن 10 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في الجمعة ال 50 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأوضح القدرة أن المسعف في الاغاثة الطبية محمد ابو جزر 24 عام أصيب بقنبلة غاز في الوجه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خان يونس، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال استهدفت النقطة الطبية شرق البريج بقنابل الغاز واصابة الطاقم الصحي العامل فيها بالاختناق.

وكان مراسلنا قد ذكر، بأن جماهير غفيرة من مختلف الأعمار توافدت سيراً على الأقدام وفي الحافلات والسيارات للتظاهر السلمي قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة، فيما بدأت قوات الاحتلال بإلقاء القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي تجاه المتظاهرين.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 آذار مارس من العام الماضي واستشهد خلالها نحو 256 فلسطينياً وأصيب نحو 29 ألف آخرين بجراح مختلفة.