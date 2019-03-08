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إصابات برصاص الاحتلال خلال قمع مسيرة كفر قدوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:17 - 08 مارس 2019
مسيرة كفر قدوم مسيرة كفر قدوم
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أصيب ثلاثة شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، بعد قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما لصالح مستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي القرية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت، ما أدى لإصابة 3 شبان بالرصاص المطاطي، لكنهم عولجوا ميدانيا.

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