بدء توافد الجماهير للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرة العودة جمعة "المرأة الفلسطينية"

بدأت الجماهير الفلسطينية في قطاع غزة بالتوافد نحو مخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرة العودةو، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، والتي تحمل عنوان جمعة "المرأة الفلسطينية" بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وأفاد مراسلنا، أن الجماهير من مختلف الأعمار تتوافد سيراً على الأقدام وفي الحافلات والسيارات للتظاهر السلمي قبالة السياج الفاصل شرق قطاع غزة، فيما بدأت قوات الاحتلال بإلقاء القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي تجاه المتظاهرين.

يشار إلى أن مسيرات العودة انطلقت في 30 آذار مارس من العام الماضي واستشهد خلالها نحو 256 فلسطينياً وأصيب نحو 29 ألف آخرين بجراح مختلفة.