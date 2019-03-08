 الاحتلال يعلن اعتقال شابين اجتازا السياج شمال القطاع

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، أنها تمكنت من اعتقال فلسطينيين اثنين، من بين مجموعة تمكنت من اجتياز السياج الإلكتروني شمال قطاع غزة، وألقت عبوات ناسفة قبل عودة بعضهم إلى داخل القطاع.

وذكرت المصادر العبرية أن قوات كبيرة هرعت إلى المنطقة الحدودية شمال القطاع، وشرعت بأعمال تمشيط ومطاردة نتج عنها اعتقال اثنين من الفلسطينيين، اللذين لم يعودا مع باقي أفراد المجموعة التي اجتازت السياج وألقت عبوات ناسفة بالمكان.

وفي وقت سابق أعلنت قوات الاحتلال حالة التأهب في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إعلانها عن تسلل مقاومين فلسطينيين عبر السياج الالكتروني شمال القطاع.

وطلب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المستوطنين في محيط قطاع غزة، التمنّع داخل منازلهم وعدم مغادرتها حتى تنتهي اعمال التمشيط.