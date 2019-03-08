تصويت الاحتجاج، المخططات المرفوضة و "نظام المختار"

بسبب "نظام المختار": ردت اللجنة المحلية للتخطيط والبناء هذا الاسبوع، بخلاف موقف رئيسها نائب رئيس البلدية اليعيزر روخبيرغر، قرابة عشرين مخطط بناء في شرقي القدس. وارتبط ممثلو المعارضة من كتلة "يقظة" بنائب رئيس البلدية اليشع بيلغ وممثلي كتلة شاس وبلوروا معا اغلبية ضد المخططات. في قلب الخلاف كان الترتيب المسمى "نظام المختار"، الذي كان ساري المفعول لسنوات عديدة، وفي السنة الماضية، حاولت وزارة العدل دون نجاح اعطاءه مفعولا قانونيا. وكانت الحاجة له ولدت عقب المشكلة المعقدة لتسجيل الاراضي في شرقي القدس غير المرتقب لاعتبارات سياسية. فمن أجل التأكيد مع ذلك للملكية على الارض عند رفع مخططات البناء اتبع النظام الذي في اطاره يتعين على مقدمي المخططات ان يتقدموا، اضافة للتصريحات العادية المشفوعة بالقسم والوثائق التي تثبت ملكيتهم، اقرارا من مختار القرية ايضا بانهم بالفعل ذوي مصلحة او اصحاب الارض.

ينطوي هذا النظام على مشاكل عديدة واضطرارات، ويعطي قوة كبيرة للمخاتير. وفي السنوات الاخيرة جرت محاولة لانعاش قائمة الاشخاص المخولين باقرار الملكية، ولكنه لم يتحقق اجماع على النظام الجديد. ويبدو أنه لا ينبغي توقع حل للموضوع طالما لم يرتب تسجيل الاراضي في شرقي المدينة في الطابو.

مس جارف

في منظمات اليسار في المدينة وقفوا هذا الاسبوع ضد "وقف المخططات" ويدعون بان الخطوة ستمس مسا شديدا بعرب شرقي المدينة. وفي البلدية ايضا يحاولون ايجاد حل يمنع تجميع اذون البناء. كما أنه في اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، التي هي المرجعية الحاسمة في اقرار مخططات البناء، سيواصلون حاليا الدفع الى الامام بالمخططات في شرقي المدينة ضمن النظام القديم.

ويشرح عضو المعارضة العاد ملكا فيقول ان "هذا نظام اشكالي. فالمختار هو شخص خاص يمكنه أن يحسم الى هنا والى هناك ودوما توجد له مصلحة خاصة به واقرباء عائلة، ولعل احد ما يطلب منه معروفا او يحاول أن يدفع له. نحن ندفع الى الامام بخطة لتشكيل لجان تضم محامين خارجيين، ممثلين من القرية وممثل البلدية. ولا ترفع اليوم اي اعتراضات على معظم المخططات في شرقي المدينة – فالناس ببساطة يخافون ان ينبسوا ببت شفة على الظلم ا لذي احيق بهم.

"هذا بشكل عام ليس مسألة يمين ويسار ونحن لسنا ضد البناء في شرقي المدينة. فهل يبدو لك سليما ان يتبع نظام مشابه في الاحياء الاصولية ويسمى هذا "نظام الحاخام" وهكذا تقر مخططات البناء في غيئولا؟ هذا غير معقول. ليس لهذا اي سابقة في كل الدولة".

وبرأي ملكا، فان اعضاء اللجنة الذين صوتوا ضد رفض المخططات، كانوا يريدون الانضمام الى بيلغ وممثلي "يقظة" وشاس فيؤيدو الغاء النظام. وقال: "يبدو لي ان روخبيرغر لم يرغب في الصدام مع اللجنة اللوائية وبسبب هذا فقط لم ينضموا الينا".

يفضل عضو المجلس يوسي حبيليو بالذات النهج العملي. فيقول: "يجب مواصلة العمل حسب نظام المختار، والا فلن يتاح لعرب شرقي القدس الحصول على تراخيص على الاطلاق. وقد اتخذ القرار لاعتبارات سياسية وليس موضوعية وهو ليس مقبولا من ناحيتي. انا خائب الامل من موقف اعضاء يقظة وواثق ان معظم ناخبيهم يعارضون القرار".

بيلغ: "نظام المختار" هو مدخل للفساد. فالمختار ليس منتخبا، وهو ليس معينا ولا توجد له اي صلاحية لان يقرر من هم ملاكي الارض. هذه الاقرارات لا مرد لها ويجب وقف هذا النظام ايضا. أنا مع ان يبني سكان شرقي القدس وفقا ما لديهم من حقوق اذا كانوا حقا اصحاب الارض. انا حتى مع تسوية مخالفات البناء هناك وان يدفعوا الرسوم كما هو مطلوب. يجب أن نتذكر بانه توجد حقوق ملكية لليهود في شرقي المدينة وهذا ما لا يحرص عليه اي مختار".

البلدية: "النظام اشكالي جزئيا وبالتالي فان كل حالة ستدرس بذاتها".

روخبيرغر: "الموضوع يوجد قيد البحث لدى رئيس البلدية ولدي، الى جانب المستوى المهني والمكتب القانوني. ولما كان هذا هو نظام تقرر في الماضي، فنحن نريد أن ندرسه وان نفهم جيدا معانيه وآثاره".