وفاة ناشطة سويدية شاركت في أسطول كسر الحصار عن غزة

أعربت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة عن أسفها وحزنها لوفاة الناشطة السويدية (المغنية والعازفة الموسيقية) "ديفينا ليفريني".

وقالت اللجنة في بيان إن ديفينا (وهي أم لطفلين) شاركت في أسطول الحرية الأخير الذي انطلق العام الماضي من السويد إلى غزة.

وذكرت أنها كانت من النشطاء القلائل الذين شاركوا في الأسطول من بدايته حتى نهايته، والذي استغرق ما يزيد عن شهرين من الإبحار.

وأشارت اللجنة إلى أن ديفينا كانت في غاية الحماس للمشاركة في كسر الحصار عن غزة والدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

وبينت أنها عرفت في أوساط المتضامنين المشاركين في الأسطول بإيمانها الكبير برسالة كسر الحصار عن غزة والحريّة للشعب الفلسطيني وبتعاونها وصبرها ومساهماتها الإعلامية الإيجابية خلال الرحلة.

ونعت اللجنة ليفري، متقدمة بخالص التعازي لعائلتها ولكل أصدقائها ولمؤسسات تحالف أسطول الحرية ولكل المتضامنين الذين يعرفونها.