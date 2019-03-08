قوات الاحتلال تقتحم منزل الشهيد يوسف العنقاوي .. ومواجهات عنيفة في قرية بيت سيرا

اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الجمعة، منزل عائلة الشهيد يوسف العنقاوي في قرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله. الذي ارتقى فجر الإثنين الماضي على أراضي قرية كفر نعمة، وقامت بتفتيشه ومصادرة بعض مقتنياته.

وقام جنود الاحتلال باطلاق قنابل الصوت والغاز، وتفريق الشبان الذين كانوا يعتصمون أمام منزل الشهيد.

وشملت عمليات المداهمة والتفتيش منزل رئيس المجلس القروي حامد حمدان ومنزل الشاب مجدي سليم حمدان، ومنزل الشاب صهيب خطاب، حيث سلمت استدعاءات لبعض الشبان لمراجعة مخباراتهم.

وشهدت القرية مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان، واطلاق قنابل الصوت وقنابل الغاز والرصاص المطاطي بشكل كثيف. أدت إلى اصابتين بالمطاط و حالات اغماء بين الأهالي.







