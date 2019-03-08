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فتح ترشّح اشتية لرئاسة الحكومة الجديدة ومسؤولون يتوقعون تكليفه من قبل الرئيس خلال أيام

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 10:59 - 08 مارس 2019
محمد اشتية محمد اشتية
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توقّع مسؤولون فلسطينيون الخميس أن يكلّف الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال الأيام القليلة المقبلة حليفه القديم محمد اشتية رئاسة الحكومة بعد أن قرّرت اللجنة المركزية لحركة فتح ترشيحه.

ويعتبر محلّلون أن استبدال رئيس الحكومة السابق رامي الحمد الله باشتية يندرج ضمن جهود عباس من زيادة عزلة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وقال المسؤولون طالبين عدم كشف هوياتهم إن اللجنة المركزية لحركة فتح قد قرّرت خلال اجتماع عقدته في وقت سابق من الأسبوع الحالي تشريح اشتية للمنصب.

وتوقّع المسؤولون أن يؤيد عباس التوصية غير الملزمة التي أصدرتها اللجنة المركزية للحركة.

واشتية من مواليد العام 1958 وحليف قديم لعباس وعضو في اللجنة المركزية لحركة فتح.

وفي حال تكليفه رئاسة الحكومة سيخلف اشتية الحمد الله الذي كان مستقلا سياسيا.

وشارك اشتية في مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية الولايات المتحدة، وشغل عدة مناصب وزارية وهو أكاديمي وخبير اقتصادي، وكان عميدا لجامعة بيرزيت.

وكانت حكومة الحمد الله قدمت استقالتها أواخر كانون الثاني/يناير.

ويعتبر عباس الآمر الناهي في السلطة الفلسطينية والجهة المحاورة للمجتمع الدولي.

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