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استعدادات للمشاركة في الجمعة الـ 50 لمسيرة العودة وكسر الحصار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:09 - 08 مارس 2019
مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة مسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة
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يستعد المواطنون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات الأسبوع الـ50 لـ"مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار" على الحدود الشرقية للقطاع.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار "المرأة الفلسطينية"، الذي يوافق يوم المرأة العالمي.

وبينت الهيئة في بيان أن فعاليات اليوم تحمل رسالة إصرار على كسر الحصار وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واستمرار معركة المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت إن مسيرات العودة كانت ولا زالت سدًا منيعًا في وجه كل المؤامرات ومشاريع التطبيع، وأنها شكلت أملًا متجددًا لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

ويشارك الفلسطينيون منذ الـ30 من آذار/ مارس الماضي بمسيرات سلمية قرب السياج بين غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها في 1948 وكسر الحصار عن غزة.

وسجلت وزارة الصحة بغزة، ارتقاء 256 شهيداً، ونحو 29 ألف إصابة منذ انطلاق المسيرات.

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