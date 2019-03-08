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اتصالات وتحركات دبلوماسية أردنية من أجل حماية باب الرحمة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:02 - 08 مارس 2019
فتح باب الرحمة فتح باب الرحمة
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أكد مصدر رسمي أردني أن الحكومة الاردنية مستمرة في إجراء اتصالات وتحركات دبلوماسية مكثفة مع الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي من أجل حماية مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح المصدر ذاته، أن الإجراءات الأردنية المتبعة حالياً، تتمحور حول حل الأزمة على أساس احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في باب الرحمة.

وأكد معارضة الحكومة الاردنية لمطالبات إسرائيل بإغلاق باب الرحمة الذي أعاد المصلون فتحه قبل أسبوع، بعد إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال منذ 16 عاما. بحسب "صحيفة الغد".

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تحدثت، عن وجود اتصالات أردنية إسرائيلية بخصوص باب الرحمة.

وقالت الصحيفة إن الأردن طلب أن تبدأ ترميمات في باب الرحمة والمصلى التي ستحتاج وقتا طويلا، في حين يطلب الاحتلال أن يتم إغلاق باب الرحمة أولا لفترة قصيرة كي تثبت إسرائيل “سيادتها” ثم تبدأ الترميمات، مضيفة أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن.

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