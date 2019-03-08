الاحتلال يعتقل سبعة مقدسيين ويبع آخراً لمدة ثلاثة أشهر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة ومساء أمس الخميس، سبعة مواطنين من مدينة القدس المحتلة، فيما أبعدت مقدسياً خارج القدس لمدة ثلاثة أشهر.

وذكرت وكالة الانباء الرسمية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من البلدة القديمة في القدس المحتلة، هم: عبادة نجيب، ووحيد البكري، ومحمود نجيب، كما اعتقلت الشاب المقدسي فادي عليان، وتم تحويل الأربعة الى مراكز توقيف وتحقيق في المدينة المقدسة. كما اعتقلت قوات الاحتلال مساء الخميس الطفلين القاصرين عبد الرحمن ضاهر الشرباتي، وايهاب صائب طه من حي قناطر خضير في القدس القديمة المحاذي للمسجد الأقصى.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ نور الدين الرجبي أثناء خروجه من أحد أبواب المسجد الاقصى، وتم اقتياده الى أحد مراكز الاحتلال في القدس القديمة للتحقيق معه.

في سياق متصل، سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشاب المقدسي محمد عبد الباسط الرازم قراراً بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة ثلاثة شهور.

يذكر أن الاحتلال اعتقل وأبعد عن المسجد الاقصى أكثر من 150 مواطنا مقدسيا على خلفية اعادة فتح مصلى الرحمة في الاقصى المبارك.