ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين لأول مرة منذ مونديال روسيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم بقيادة ليونيل سكالوني المدير الفني لراقصي التانغو، اليوم الخميس، قائمة الفريق التي ستخوض مباراتي فنزويلا والمغرب الوديتين.

وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في روسيا العام الماضي.

وخاض المنتخب الأرجنتيني منذ نهاية المونديال ما يقرب من ست مباريات لم يكن فيهم ميسي.

ويخوض منتخب الأرجنتين خلال هذا المعسكر مباراتين وديتين أمام فنزويلا يوم 22 مارس/ أذار الجاري وبعدها بأربعة أيام سيواجه المغرب ضمن خطة استعداده للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا بالصيف المقبل في البرازيل.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي:

في حراسة المرمى: أجوستين ماركيسين- خوان موسو- إستيبان أندرادا- فرانكو أرماني

في الدفاع: جيرمان بيزيلا- جابرييل ميركادو- خوان فويث- نيكولاس أوتاميندي- والتر كانيمان- نيكولاس تالا فاكيو- جونزالو مونتيل- رينزو سارافيا- ليساندرو مارتينيز

في الوسط: لياندرو باريديس- جويدو روردريجيز- جيوفاني لو سيلسو- مانويل لانزيني- روبرتو بيريرا- آنخيل دي ماريا- ماتيا زاراكو- إيفان ماركوني- دومينجو بلانكو- رودريجو دي بول

في الهجوم: ليونيل ميسي- جونزالو مارتينيز- باولو ديبالا- آنخيل كوريا- لواترو مارتينيز- داريو بينديتو- ماتياس سواريز.