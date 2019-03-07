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الاحتلال يعتقل شاباً من كفرذان غرب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 22:37 - 07 مارس 2019
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شاباً من بلدة كفرذان غرب جنين، على حاجز عسكري قرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب احمد محمد توفيق عابد، أثناء مروره على حاجز عسكري طيار بالقرب رام الله.

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