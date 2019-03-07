أم عاصف البرغوثي.. أيقونة التضحية والصبر والثبات

لاقت كلمات السيدة أم عاصف البرغوثي بعد هدم قوات الاحتلال لمنزل نجلها الأسير عاصم، فجر اليوم الخميس، رواجًا وصدىً كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط إشادة كبيرة بقوة وعزيمة المرأة الفلسطينية.

وهدمت آليات الاحتلال الإسرائيلي فجرًا، منزل الأسير عاصم البرغوثي المكون من طابقين غرب مدينة رام الله، بعد اقتحام المدينة.

وتعقيبًا على هدم المنزل وفوق ركامه قالت السيدة أم عاصف: "هم هدموا المنزل ونحن سنبنيه من جديد، ولم يهدموا عزيمتنا أبدًا، وسنقوم ببناء بيت أفضل منه".

وأضافت: "سيخرج عاصم من الأسر ويجد منزله من جديد، وسنبقى صامدين لأننا أصحاب الحق والأرض، وهذا الاحتلال إلى زوال".

وتابعت: "البيت ليس أغلى من عاصم وصالح، وهدمه هو دليل فشل للاحتلال".

"جبل المحامل" هكذا وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السيدة أم عاصف التي صبرت على إيذاء الاحتلال من اعتقال وهدم واستشهاد فلذة كبدها صالح، واعتقال عاصم، وبقيت ثابتة صابرة مواجهة لغطرسة الاحتلال.

ونشر المغردون صورًا ومقاطع فيديو للهدم، وحديث أم عاصف عن الصبر، مؤكدين أن تجارتها مع الله عز وجل، وأنها مثال حي للأم الفلسطينية المضحية الصابرة.

وكانت قوات الاحتلال هددت بهدم منزل البرغوثي عقب تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (جفعات آساف) قبل ثلاثة شهور، أدت لمقتل جنديين وجرح آخرين.

كما هدد الاحتلال بهدم منزل شقيقه الشهيد صالح البرغوثي منفذ عملية "عوفرا".

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد البرغوثي، فيما تواصل اعتقال والده عمر البرغوثي، في حين أفرج الاحتلال أول أمس عن والدة الشهيد بعد اعتقال لمدة شهر.

#فيديو| "حتى لو هدموا البيت مش راح يهدموا عزيمتنا، وراح نبني بدله... والبيت مش أغلى من صالح ولا أغلى من عاصم"..

كلمات والدة #الأسير عاصم والشهيد صالح البرغوثي التي أفرج عنها الاحتلال قبل يومين، بعد هدم الاحتلال لمنزل ابنها الأسير عاصم pic.twitter.com/0Dpt3L9toH — فلسطين (@Palestine_ar) March 7, 2019

صبراً آل البرغوثي ، فإنَّ موعدكم الجنَّة pic.twitter.com/msPtlxDzI7 — قيس عنبتاوي (@qaisAnabtawi) March 7, 2019

تدمير #منزل_الأسير #عاصم_البرغوثي حلقة في عدوان وإرهاب صهيوني متواصل. عدوان لن يفت في عزيمة عوائل الشهداء والأسرى الأبطال.

أم الأسير #عاصم_البرغوثي عبرت بلساننا جميعا وهي تتحدث عن الصمود وتبث العزيمة في روح كل الثائرين. وهي مثال للمرأة الفلسطينية.

تحية لهذه العائلة الصابرة. — داود شهاب (@dawoodShehab) March 7, 2019

#ا_ا

ام عاصف البرغوثي ام وزوجة شهيد وام اسير وتم هدم منزلها والله لاكلام واوصاف امامك تبقين عنوان وقدوة في طريق تحرير الوطن من الغزاة المجرمين انسانيا ودوليا#ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/UPwoBrjnNp — محمد نبيل (@OFIJFTuy0tk88D1) March 7, 2019

هذا ما قالته والدة الأسير عاصم البرغوثي عقب هدم الاحتلال منزلهم فجر اليوم????????



اللهم مدهم بالقوة واربط على قلوبهم pic.twitter.com/YoydASprjq — nadia (@nadia03353827) March 7, 2019

بعد هدم منزل ابنها الأسير عاصم،

أم عاصف البرغوثي تقول : ما بهدوا عزيمتنا، والاحتلال إلى زوال



هي الثورة ❤️ pic.twitter.com/57eCRN3dbV — قيس عنبتاوي (@qaisAnabtawi) March 7, 2019

"هدموا المنزل ولكن لن يهدموا عزيمتنا والاحتلال إلى زوال"... هكذا علقت أم عاصف والدة الأسير عاصم البرغوثي منفذ عملية "جفعات أساف"، والتي هدم الاحتلال منزلهم فجر اليوم.#ثائرون_فلسطينيون pic.twitter.com/hxFsmBlGEj — محمد الداية #فلسطين ???????? (@MOHAMMEDDDAYA1) March 7, 2019