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مصرع فتى بحادث سير جنوب مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:12 - 07 مارس 2019
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لقى الفتى خالد خليل أحمد، مصرعه اليوم الخميس، إثر دهسة من قبل مركبة عند مدخل أبراج الزهراء جنوب مدينة غزة، وذلك وفق مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

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