مصرع فتى بحادث سير جنوب مدينة غزة

لقى الفتى خالد خليل أحمد، مصرعه اليوم الخميس، إثر دهسة من قبل مركبة عند مدخل أبراج الزهراء جنوب مدينة غزة، وذلك وفق مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.