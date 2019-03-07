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إصابة شاب بنيران الاحتلال جنوب قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:59 - 07 مارس 2019
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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أصيب مساء اليوم الخميس، شاب بنيران قوات الاحتلال شرق محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مصادر اعلامية، بأن الشاب نقل إلى إحدى مستشفيات القطاع لتلقي العلاج.

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