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بزعم اطلاق نار على موقع للجيش

الاحتلال يستهدف مرصدًا للمقاومة شرقي مدينة غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:57 - 07 مارس 2019
صورة من الأرشيف صورة من الأرشيف
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استهدفت آليات الاحتلال العسكرية المتمركزة قرب السياج الفاصل شرقي مدينة غزة، مرصدًا للمقاومة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس.

وأفاد مراسلنا أن مدفعية الاحتلال استهدفت بقذيفتين مرصدًا للمقاومة قرب منطقة "ملكة" شرقي مدينة غزة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. 

وفي السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال: "هاجمت دبابة تابعة لاحتلال  الإسرائيلي موقعًا عسكريًا لمنظمة حماس في شمال قطاع غزة رداً على إطلاق نار على بنية تحتية تابعة الاحتلال  الإسرائيلي بالقرب من السياج الأمني".

وكان جيش الاحتلال ادعى أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا النار على موقعٍ للجيش قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة، دون وقوع إصابات.

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