بيريز يستنجد بالمنقذ لانتشال ريال مدريد من الوحل

عاد فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد التفتيش في دفاتره القديمة بحثاً عن حل سريع، يوقف نزيف الإخفاقات التي يعيشها الفريق الملكي مؤخراً، والتي قادته لتوديع بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا خلال 6 أيام فقط، بعد الخسارة من برشلونة على ملعبه سانتياغو برنابيو بثلاثية دون رد في إياب نصف نهائي البطولة، ثم أمام أياكس بنفس الملعب في إياب ثمن النهائي بنتيجة 4-1، حيث بدأ في اتصالاته لإعادة الفرنسي زين الدين زيدان مرة أخرى لتدريب الميرينغي.

وكشفت تقارير صحفية عن اتصال بيريز بزيدان من أجل العودة من جديد لتدريب الريال، في الوقت الحالي بشكل مباشر، قبل مواجهة الأحد المقبل ضد بلد الوليد في الدوري الإسباني، ولكن النجم الفرنسي طلب من إدارة الملكي مهلة للتفكير، على الأقل حتى يونيو/حزيران المُقبل، لتقييم العرض والمشروع الملكي، ودراسة إمكانية عودته من عدمها في الفترة القادمة.

وأضافت أن زيدان كانت لديه مخططات أخرى خلال الفترة المقبلة، حيث كان ينوي خوض تجربة تدريب يوفنتوس خلال الموسم المقبل، بعد أن اتفق بشكل شبه نهائي مع إدارة البيانكونيري على ذلك، قبل أن يطلب تشيلسي خدماته بشكل رسمي ويقدم له عرضاً مغرياً هو الآخر.

فيما لا يستطيع زيزو رفض نداء الريال له، خاصة أنه كان سبباً في بزوغ نجمه كمدرب كبير في سماء الكرة العالمية، خلال المواسم السابقة، بعدما منحه الفرصة لتدريب الفريق الملكي بداية عام 2016، ليطلب مهلة لدراسة الأمر من كافة جوانبه واتخاذ القرار المناسب لخطوته القادمة في مسيرته التدريبية.

وكان زيزو قد استقال من منصبه الصيف الماضي، بعدما قاد ريال مدريد لحصد لقب دوري أبطال أوروبا في آخر 3 مواسم، كما فاز ببطولة الدوري الإسباني وكأسي السوبر المحلية والأوروبية وكأس العالم للأندية، وقدم مستويات عظيمة مع الفريق، وقدم نجوماً واعدة وشباباً لمستقبل الملكي.

ولجأ بيريز للمنقذ زيدان، كما بات يلقب من قبل الجماهير المحبة للوس بلانكوس، بعد توديع الفريق أمس الثلاثاء لدوري أبطال أوروبا، عقب الخسارة أمام أياكس (1-4)، كما خرج الأسبوع الماضي من كأس ملك إسبانيا على يد الغريم التقليدي برشلونة، وابتعد عن المنافسة في الليغا، بالخسارة أيضاً من البارسا في الدوري الإسباني السبت الماضي.