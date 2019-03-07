"تويتر" يحدث ثورة في تصميمه... مميزات جديدة كليا

بدأ موقع التغريدات الأمريكي الشهير، "تويتر"، هذا الأسبوع بإجراء سلسلة من التغييرات الجذرية لتصميمه الرئيسي، الذي قام بتجربته مع عدد من مستخدميه حول العالم.

وتشمل التعديلات الجديد المتوافرة على نسخة سطح المكتب للموقع، توسيع خانة البحث في أعلى الصفحة، وإدراج زر التغريدة في أسفل اليمين، بعدما كان متواجدا في الأعلى من نفس الجهة.

كما أن "تويتر" قام في تصميمه الجديد، بنقل قائمة الموضوعات الأكثر رواجا في يمين الشاشة، بدلا من كانت في ناحية اليسار.

كذلك من أهم التغييرات في "تويتر الجديد"، هو إضافة اختصارات لجعل التغريد أسهل، إذ هناك زر كبير مخصص في مربع التغريد لتسهيل إضافة الرموز التعبيرية.

كما أنه تم اختزال التصميم الجديد من ثلاثة عواميد إلى قسمين، مما يجعل قراءة التغريدات وإرسالها أكثر سهولة عن ذي قبل، بحسب فيديو نشره "تويتر" في شهر يناير/كانون الثاني.

وكان موقع "تويتر"، أعلن قبل 5 أيام، عن أنه يعمل على تطوير ميزة جديدة تتيح إمكانية إخفاء التعليقات على التغريدات مع الإبقاء على إمكانية عرض التغريدات المخفية.

وذكر موقع "ذي فيرج" أن باحثة في مجال الأمن الإلكتروني تدعى جان منشن وونغ، هي أول من كشفت عن وجود خيار إخفاء تغريدات المستخدم الذي نشر تغريدة ضمن التغريدات المتسلسلة، وبمجرد الضغط على خيار الإخفاء ستظهر فقط تغريدات المستخدم صاحب السلسلة.

وأبقت الشركة على خيار إظهار التغريدات المخفية، والذي يتيح لباقي المستخدمين الضغط عليه لمعرفة كل التغريدات ضمن السلسلة، سواء التي تعود إلى صاحب التغريدة الرئيسية أو لبقية المستخدمين.