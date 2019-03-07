"ذئاب روما" غاضبة من "خداع الفار"

أعرب رئيس نادي روما الإيطالي لكرة القدم، جيمس بالوتا، عن غضبه من قرارات تقنية حكم الفيديو "فار"، خلال مباراة "الذئاب" أمام بورتو البرتغالي، التي أقصي من خلالها فريق العاصمة عن دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس نادي روما، جيمس بالوتا، إن فريقه تعرض "للخداع" مرة أخرى عقب وداعه دوري أبطال أوروبا أمام بورتو الليلة الماضية، بعد احتساب قرارين بواسطة تقنية الفيديو "فار" ضد بورتو في الدقائق الأخيرة.

وهز الفريق البرتغالي الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل 3 دقائق من نهاية الوقت الإضافي، نفذها أليكس تيليس بنجاح، ليمنح فريقه الفوز 3-1 على روما في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، ويتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبعد ذلك بقليل أعتقد روما أنه سيحصل على ركلة جزاء، بعدما أوقف الحكم المباراة في انتظار مراجعة حكم الفيديو المساعد للعبة أخرى، بداعي وجود دفع من موسى ماريجا ضد باتريك شيك، لكن تم استئناف اللعب دون مشاهدة إعادة اللعبة.

وقال بالوتا عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر "العام الماضي طالبنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال، لأننا تعرضنا للخداع في قبل النهائي، والليلة تطبقت التقنية لكن تم سلب التأهل منا".

ونقلت "رويترز" عن رئيس نادي العاصمة "تعرض باتريك شيك لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء، وتقنية الفيديو أظهرت ذلك ولم يحتسب الحكم شيئا. تعبت من هذا الهراء".