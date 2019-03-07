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وفاة طفل إثر سقوطه في برميل مياه بمنزله في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:16 - 07 مارس 2019
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توفي الطفل وليد زياد الشيخ (عامان) من غزة، اليوم الخميس، إثر سقوطه داخل برميل مياه موجود في منزله.

وأفادت مصادر محلية، بأن الطفل الشيخ يسكن في أبراج الكرامة شمال غرب مدينة غزة، وتوفي إثر سقوطه داخل برميل مياه في المنزل.

 

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