ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يستهدف نقطة للضبط الميداني شرق رفح

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:51 - 07 مارس 2019
استهدف مرصد استهدف مرصد
مشاركة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم نقطة لقوة الضبط الميداني شرق رفح جنوب قطاع غزة.

ذكرت المصادر أن مدفعية الاحتلال استهدفت نقطة الضبط الميداني شرق رفح دون وقوع إصابات.

متعلقات