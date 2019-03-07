سرايا القدس تودع الشهيد القائد خليل الكفارنة شمال القطاع

في موكب عسكري مُهيب، شيعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وجماهير شعبنا الفلسطيني، ظهر الخميس، الشهيد القائد "خليل محمد عبد السلام الكفارنة" (54 عاماً)، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً إثر مرض عضال ألم به، بعد حياة حافلة بالجهاد والعطاء.

وشُيِّعَ المغفور له - بإذنه تعالى - في موكب جنائزي مُهيب انطلق من بيته بمدينة بيت حانون شمال قطاع غزة، للصلاة عليه في مسجد الحامدين وصولاً إلى المقبرة وسط المدينة، بمشاركة قادة وكوادر وعناصر حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكري سرايا القدس، وجمع غفير من أبناء شعبنا الفلسطيني.

ونعت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين شهيدها القائد/ خليل الكفارنة الذي توفي إثر مرض عضال ألم به، مؤكدةً أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل تراب فلسطين الحبيبة.

وقالت سرايا القدس في بيانها العسكري أن الشهيد القائد "خليل محمد عبد السلام الكفارنة" (54 عاماً)، من قادة سرايا القدس بلواء الشمال، ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى عصر اليوم الأربعاء 29 ربيع أول 1440 هـ الموافق 6/3/2019م، إثر مرض عضال ألم به.

















