أفغانستان تساهم بمليون دولار "للأونروا"

ساهمت حكومة أفغانستان بمبلغ مليون دولار لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وسلم قام أفغانستان في تركيا عبد الرحيم سيد جان بتسليم التبرع المقدم من بلاده إلى المفوض العام للأونروا بيير كرينبول أثناء احتفال استضافه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في اسطنبول يوم 3 آذار.

ووصف كرينبول هذا التبرع على أنه بادرة عظيمة من الكرامة الجمة تأتي في وقت تواجه فيه أفغانستان العديد من التحديات ويعاني شعبها من تبعات الحرب على مدى عقود من الزمن.

وقال كرينبول ان القرار الأفغاني بدعم اللاجئين سيطرز بحروف من ذهب في تاريخ الأونروا، وهذه رسالة سنحملها حول العالم كمصدر إلهام للآخرين بضرورة الوقوف بثبات إلى جانب اللاجئين ، ما يمثل رمزاً يدل على أن العالم لم ينسهم.

وأعاد سفير أفغانستان في تركيا لتأكيد على الموقف التاريخي لبلاده "بشأن فلسطين، والذي جعل القرار بتمويل الأونروا قراراً مهماً للغاية.

هذه المساهمة التي قدمتها أفغانستان تحمل رسالة قوية بالالتزام والتضامن من جانب بلد عانى شعبه طويلاً من الحروب والمصاعب، وهي تتزامن مع الخطوة الأخيرة المتمثلة في إنشاء صندوق وقفية تطويرية لصالح اللاجئين الفلسطينيين، والذي تم إقراره في مجلس وزراء خارجية بلدان منظمة التعاون الإسلامي في أبو ظبي في الأسبوع الماضي.

وبهذه المناسبة، اجتمع المفوض العام كرينبول مع وزير الخارجية الأفغاني صلاح الدين رباني، معربا له عن امتنانه العميق لهذا القرار المهم بدعم الأونروا.