الحية: جاهزون لإجراء انتخابات شاملة في غزة والضفة والقدس

أكد القيادي في حركة حماس خليل الحية على أن حركته جاهزة لإجراء انتخابات شاملة في نفس الوقت.

وقال الحية خلال تصريحات صحفية اليوم :"إن الحركة جاهزة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية من الآن في غزة والضفة والقدس".

وأوضح القيادي في حماس أنهم عرضوا على وفد لجنة الانتخابات إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وأن تكون انتخابات المجلس الوطني لاحقا، معربا عن أمله في استجابة الرئيس عباس لهذه الرؤية.

والتقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم برئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، في مكتبه بمدينة غزة.

وأكد ناصر، أنه استمع لنتائج إيجابية من حركة حماس، بخصوص الانتخابات، لافتاً إلى أنه سيتم نقلها للرئيس محمود عباس.