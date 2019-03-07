121مولود يومياً في قطاع غزة خلال فبراير

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية أن قطاع غزة، شهدَ خلال شهر فبراي الماضي 3403 مواليد جُدد، بمعدل 121مولود يومياً.

وأظهرت الإحصائية أن 50.20% من مواليد فبراير ذكور، بواقع 1708 مواليد جُدد، مقابل 49.80% إناث بواقع 1695 مولود.

وأشارت مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية غزة أنها سجلت خلال فبراير الماضي 1233مولوداً جديداً؛ فيما سجَّل مكتبي داخلية خانيونس 713مولوداً.

كما سجلت مكاتب داخلية الشمال خلال الشهر ذاته 600 مولود، ومكاتب الأحوال المدنية بداخلية الوسطى 469مولوداً، في حين سجلت الأحوال المدنية بمديرية داخلية رفح 388مولود جديد.

الوفيات

وعن إحصائية الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات قطاع غزة سجلت 295 حالة وفاة خلال فبراير الماضي.

وأظهرت الإحصائية أن 59% من وفيات فبراير ذكور، بواقع 174 حالة وفاة، مقابل 41% إناث بواقع 121 حالة وفاة.