"الأشغال": تقدم ملموس بمشاريع المنحة الإيطالية

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة عن تقدم ملموس في مشاريع المنحة الإيطالية لإعمار غزة، وعن طرح عطاء تنفيذ برج المجمع الإيطالي.

وقال الحساينة في تصريح الخميس إن هناك تقدمًا ملموسًا في مشاريع المنحة الإيطالية، خاصة المشروع الجاري تنفيذه، وهو إنشاء (75) وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى.

والمشروع عبارة على ثلاث حزم تشتمل على 11 عمارة سكنية، وتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتجري أعمال التقطيع الداخلي لعدد من الوحدات السكنية، كما تم البدء بترميم وإعادة تأهيل عدد أربع أبراج سكنية في حي الندى شمال القطاع.

ويذكر أن مشاريع المنحة الإيطالية بقيمة (16.5 مليون يورو) شملت إعادة ترميم البنايات المتضررة بشكل جزئي في حي الندى في شمال القطاع، وتنفيذ مشروع إنشاء (111) وحدة سكنية والبنية التحتية والموقع العام لحي الندى وكذلك إعادة تأهيل البنايات المتبقية بالإضافة إلى إعادة اعمار برج المجمع الإيطالي بغزة.