مركز حقوقي: تصنيف الاحتلال فضائية الأقصى منظمة إرهابية مقدمة لاستهداف الصحفيين



دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إعلان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي فضائية الأقصى “منظمة إرهابية”، ورأى –المركز- في القرار تمهيداً لاستهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو أصدر قراراً يصنف فضائية الأقصى كـ”منظمة إرهابية”.

وأشار المركز إلى أنه يتابع بقلق شديد التصريحات الاسرائيلية للتحريض على المزيد من العنف ضد قطاع غزة، والذي ازدادت وتيرته في اعقاب انطلاق مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة، والاستخدام المفرط للقوة ضدها، مما سبب في قتل واصابة الآلاف، في ظل تعليمات واضحة للقناصة الاسرائيليين باستهداف “المحرضين” عليها، وهو أمر بحد ذاته غير قانوني وفق قواعد القانون الدولي. وتزيد التخوفات من أن يكون اعتبار فضائية الأقصى “منظمة إرهابية”، مقدمة لتبرير استهداف العاملين فيها، حيث سبق وأن تم استهداف مقراتها والعاملين فيها أكثر من مرة، كان آخرها في شهر نوفمبر الماضي، حيث تم تدميرها بالكامل.

ويدعم تخوفات المركز السجل الأسود الإسرائيلي الحافل باستهداف الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام والمقرات والمؤسسات الإعلامية. وخلال العام الماضي وثق المركز أكثر من (300) اعتداء اقترفتها قوات الاحتلال بحق الصحفيين، في الأرض الفلسطينية المحتلة، كان من بينها جريمتا قتل بحق الصحفيين ياسر مرتجى، وأحمد ابو حسين، اللذين قتلا اثناء تغطيتهما أحداث مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود الشرقية لقطاع غزة. كما أصيب خلال تلك الأحداث نحو 162 صحفياً، كان من بينهم 8 صحفيات.

وذكر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية والإعلامية هو جريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مطالباً المجتمع الدولي بالتحرك فوراً لإجبار سلطات الاحتلال على وقف جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الصحفيين.