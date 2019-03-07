إنقاذ سيدة وجنينها من الموت في غزة بعد توقف نبضات قلبها

نجح الفريق الطبي والتمريضي بمستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي، في إنقاذ سيدة وجنينها من الموت بعد تحويلها من مستشفى كمال عدوان الى مستشفى الولادة بمجمع الشفاء الطبي، في حالة توقف كامل لنبضات القلب بسبب ارتفاع شديد في الضغط.

وأوضح د. هاني مهدي مدير مستشفى الولادة بالمجمع ان السيدة والتي تبلغ من العمر29 عاماً أم لأربعة اطفال، وحامل في الشهر الثامن وصلت لقسم طوارئ الولادة في حالة خطيرة جدا، وعلى الفور باشر الطاقم الطبي والتمريضي بعمل الانعاش اللازم لعضلة القلب والتنفس ثم تحويلها الى قسم العمليات حيث اجريت لها عملية ولادة قيصرية عاجلة، وثم تحويل الجنين الى قسم الحضانة وادخال الأم الى قسم العناية المركزة .

وأشار د. مهدي الى تحسن كبير طرأ على حالة الام والطفل حيث غادرت المستشفى بعد أسبوع ومغادرة الطفل بعد 12 يوم دون أي مضاعفات، معبراً عن فخره وتقديره الى الطاقم الطبي والتمريضي بمستشفى الولادة والى طاقم الحضانة وطاقم القلب وقسم العناية المركزة على ما بذلوه من جهد وحرص على تقديم أفضل الرعاية الصحية والتي تكللت بفضل الله من انقاذ حياة المريضة وجنينها.