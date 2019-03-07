إصابة رضيع بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال لبيت لحم واعتقال مواطنين

أصيب اليوم الخميس، رضيع بحالة اختناق، بعد استنشاقه الغاز المسيل للدموع، الذي اطلقته قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، كما اعتقلت جريحا واسيرا محررا.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة، وأثر ذلك اندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت باتجاه الشبان ومنازل المواطنين، ما أدى إلى إصابة الرضيع ناجح ثائر المعيوي (40 يوما) جراء استنشاقه الغاز المسيل للدموع، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

وأضاف المصدر ذاته أن قوات الاحتلال اعتقلت الجريح محمد رائد شمروخ (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في المخيم وفتشته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمر موسى قوار (19 عاما)، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة الدوحة غرب بيت لحم.