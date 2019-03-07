لجنة الانتخابات "الإسرائيلية" تشطب قائمة "التجمع الديمقراطي والعربية الموحدة"

صادقت لجنة الانتخابات المركزية "الإسرائيلية"، الليلة الماضية، على طلب شطب قائمة "تحالف التجمع الوطني الديمقراطي والعربية الموحدة"، بالإضافة إلى شطب ترشيح "عوفر كسيف" في قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة.

ومن المقرر أن يقدم مركز عدالة التماسين على قرار الشطب لمحكمة الاحتلال العليا حتى يوم الثلاثاء المقبل، بحسب المحامي حسن جبارين.

وجاء قرار شطب قائمة التجمع والموحدة بمصادقة 17 عضوًا في لجنة الانتخابات المركزية، فيما صوت 10 أعضاء ضد طلب الشطب، هذا ودعم 15 عضوًا طلب شطب كسيف، فيما صوت 10 أعضاء ضد طلب الشطب وامتنع 3 أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية عن التصويت.

وأقرت اللجنة، خلال جلستها، ترشح قائمة تحالف الجبهة والعربية للتغيير، حيث صوّت 12 عضوًا مع قرار الشطب، فيما صوت 15 ضده وامتنع ممثلو الأحزاب الحريدية (3 أعضاء) عن التصويت.