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الاحتلال يهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في كوبر شمال رام الله

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:11 - 07 مارس 2019
هدم منزل عاصم البرغوثي هدم منزل عاصم البرغوثي
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هدمت جرافات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الخميس، منزل الأسير عاصم البرغوثي في قرية كوبر شمال غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية الهدم.

وكانت قوات الاحتلال هددت بهدم منزل البرغوثي عقب تنفيذه عملية إطلاق نار قرب مستوطنة (جفعات آساف) قبل ثلاثة شهور، أدت لمقتل جنديين وجرح آخرين.

كما هدد الاحتلال بهدم منزل شقيقه الشهيد صالح البرغوثي منفذ عملية "عوفرا".

ولا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمان الشهيد البرغوثي، فيما تواصل اعتقال والده عمر البرغوثي، في حين أفرج الاحتلال أول أمس عن والدة الشهيد بعد اعتقال لمدة شهر.

 

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