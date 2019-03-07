الاحتلال يهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي ويتوعد بهدم منزل والده

هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم الخميس منزل الأسير عاصم البرغوثي، شقيق الشهيد صالح البرغوثي، في بلدة كوبر شمال غرب رام الله، وصادرت مركبة والده.

وكانت 50 ألية عسكرية ترافقها ثلاثة جرافات اقتحمت البلدة عند الساعة الواحدة فجر اليوم، وقامت بتطويق المنزل والبدء بعملية الهدم، التي تواصلت حتى ساعات الفجر الأولى.

واندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال والشبان الذين حاولوا التصدي لعملية الهدم، أطلق خلالها جنود الاحتلال القنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وعقب الانتهاء من هدم المنزل بالكامل، أقتحم الجنود منزل شقيق الأٍسير عاصم "عاصف البرغوثي" وتفتيشه بالكامل، واقتحموا أيضا منزل والده الأسير " عمر البرغوثي" وهددوا زوجته بهدم منزلها خلال الأيام القادمة، وصادروا مركبته للمرة الثانية على التوالي.

وخلال انسحاب قوات الاحتلال من البلدة أندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيرزيت المجاورة.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت سراح والدة الأسير عاصم، والشهيد صالح البرغوثي، قبل يومين فقط، فيما بقي والدة "عمر البرغوثي" في الأسر حتى الأن؟