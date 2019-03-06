العثور على جثة مواطن داخل حرش بنابلس

أفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، مساء اليوم الأربعاء، بالعثور على جثة مواطن خمسيني داخل حرش قرب خلة العامود شرقي مدينة نابلس.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق للوقوف على الملابسات.