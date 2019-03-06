نشطاء التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع هاشتاغ #لستم_وحدكم

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مع حملة التضامن التي أطلقتها مهجة القدس للشهداء و الأسرى، لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر التغريد على هاشتاغ #لستم_وحدكم.
و أطلقت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الأربعاء، حملة إعلامية نصرةً لأسرى النقب وباقي السجون، ورفضاً لسياسات القتل والتنكيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال.
وتأتي هذه الحملة، في ظل الهجمة الأخيرة على حقوق أسرانا في سجون الاحتلال ومحاولة التضييق عليهم وسحب الإنجازات التي عمّدت بالدماء عبر إدارة مصلحة السجون ومن خلفها حكومة اليمين المتطرف.
كما جاءت الحملة وفق مهجة القدس وبعد تركيب أجهزة التشويش داخل السجن التي تعطل أية عملية اتصال مع العالم الخارجي، سواء عبر الراديو أو التلفاز أو الهاتف، دون أية مراعاة للأعراض الخطرة التي تسببها هذه الأجهزة على صحة الأسرى، لاسيما الإشعاعات التي تصدر عنها وتسبب الإصابة بمرض السرطان.
وأوضحت المهجة، أن هذا الأمر دفع الحركة الأسيرة للاستنفار والإعلان عن سلسلة خطوات تصعيدية منها حل التنظيمات داخل سجون الاحتلال، والامتناع عن تناول الدواء والخروج لعيادة السجن، معبّرين عن إصرارهم على مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بأي ثمن.
واعتبرت هذه الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بصحة الأسرى أو قتلهم بشكل ممنهج، ثابتة في السياسة الخبيثة والخطرة التي ينتهجها الاحتلال، سواء من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد، أو من خلال تركيز السجون في جنوب فلسطين المحتلة وبالقرب من مفاعل ديمونا النووي، الذي يصدر إشعاعات خطرة على صحة الإنسان.
ولفتت إلى أنه يوجد في هذه السجون أكثر من نصف الأسرى، وهو أمر يشكل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية التي تمنع كل ما يهدد صحة الأسرى، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ولا يمكن السكوت عنها.
مهما خيم عتم الليل راح يطلع النهار????— إيمان ( ام أحمد ) (@Eimanatia) March 6, 2019
اللهم من أراد بـأسرانا مكراً فـامكِر به وانت خير الماكرين .#لستم_وحدكم
We are all behind the prisoners of Palestine #لستم_وحدكم #freedomstrike pic.twitter.com/M9pSftuQyJ— سارة (@HalawiSA) March 6, 2019
القضيّة الأساس، فلسطين، ودونها كلّ آلام القيد..#لستم_وحدكم#FreedomStrike pic.twitter.com/GizU1gSGVH— Houssein Jizzini (@JizziniHoussein) March 6, 2019
يا من في سجون الظلم تقبعون و تتحملون الظلم و العذاب نتعلم منكم الصبر هناك في اخر النفق نور للحرية ستعبرون مهما طال الانتظار #لستم_وحدكم pic.twitter.com/422iYQgFfK— Rola El-Omari (@RolaElOmari2) March 6, 2019
#لستم_وحدكم— Rola El-Omari (@RolaElOmari2) March 6, 2019
صبرا ايها السجناء المناضلين ان غدا لناظره قريبا pic.twitter.com/COuuu8BeAX
في إثركم؛ النهج نهج آلامكم التي في سبيل الأرض تحمّلتموها..#لستم_وحدكم pic.twitter.com/MDlg4risCE— Hadi~Fawaz (@HadiFawaz14) March 6, 2019
#لستم_وحدكم— Fatôm☠️ (@Hammoudfatom9) March 6, 2019
جدَران واهيَة ،
نصبها لصوص التَاريخ !
لهِمم تعانَق السماء ! pic.twitter.com/dnwgbsUjsY
#لستم_وحدكم— ملاك (@malakswn) March 6, 2019
من لبنان واللهِ إني وإن أطعمت ولداً أريده فدائياً لفلسطين pic.twitter.com/eTXshodKOr
قضيه أسرارنا هي مسؤوليه دينيه ووطنيه وانسانه واخلاقيه#لستم_وحدكم pic.twitter.com/aEemNLpJWZ— أحمد داود شهاب (@AhmadDShehab3) March 6, 2019
#لستم_وحدكم— ????.أحمد المغاري #غزة (@0592202760) March 6, 2019
الشعب الفلسطيني لن ينسى أبناءه الأسرى خلف قضبان الزنازين. pic.twitter.com/DFFHR6HkIV
14.لا لسياسة الإهمال الطبي #لستم_وحدكم— ياسر مزهر (@sV5qi5W3HDRioLo) March 6, 2019
15.قضية أسرانا هي مسؤولية دينية ووطنية وإنسانية وأخلاقية. #لستم_وحدكم