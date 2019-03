نشطاء التواصل الاجتماعي يتفاعلون مع هاشتاغ #لستم_وحدكم

تفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء مع حملة التضامن التي أطلقتها مهجة القدس للشهداء و الأسرى، لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال عبر التغريد على هاشتاغ #لستم_وحدكم.

و أطلقت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى، اليوم الأربعاء، حملة إعلامية نصرةً لأسرى النقب وباقي السجون، ورفضاً لسياسات القتل والتنكيل التي تنتهجها سلطات الاحتلال.

وتأتي هذه الحملة، في ظل الهجمة الأخيرة على حقوق أسرانا في سجون الاحتلال ومحاولة التضييق عليهم وسحب الإنجازات التي عمّدت بالدماء عبر إدارة مصلحة السجون ومن خلفها حكومة اليمين المتطرف.

كما جاءت الحملة وفق مهجة القدس وبعد تركيب أجهزة التشويش داخل السجن التي تعطل أية عملية اتصال مع العالم الخارجي، سواء عبر الراديو أو التلفاز أو الهاتف، دون أية مراعاة للأعراض الخطرة التي تسببها هذه الأجهزة على صحة الأسرى، لاسيما الإشعاعات التي تصدر عنها وتسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأوضحت المهجة، أن هذا الأمر دفع الحركة الأسيرة للاستنفار والإعلان عن سلسلة خطوات تصعيدية منها حل التنظيمات داخل سجون الاحتلال، والامتناع عن تناول الدواء والخروج لعيادة السجن، معبّرين عن إصرارهم على مواجهة إجراءات الاحتلال التعسفية بأي ثمن.

واعتبرت هذه الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بصحة الأسرى أو قتلهم بشكل ممنهج، ثابتة في السياسة الخبيثة والخطرة التي ينتهجها الاحتلال، سواء من خلال سياسة الإهمال الطبي المتعمد، أو من خلال تركيز السجون في جنوب فلسطين المحتلة وبالقرب من مفاعل ديمونا النووي، الذي يصدر إشعاعات خطرة على صحة الإنسان.

ولفتت إلى أنه يوجد في هذه السجون أكثر من نصف الأسرى، وهو أمر يشكل تحدياً صارخاً لكل القوانين الدولية التي تمنع كل ما يهدد صحة الأسرى، فضلاً عن الانتهاكات الأخرى التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب ولا يمكن السكوت عنها.

We are all behind the prisoners of Palestine #لستم_وحدكم #freedomstrike pic.twitter.com/M9pSftuQyJ