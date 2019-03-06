الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد المجاهد الكفارنة

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، الشهيد المجاهد خليل الكفارنة، أبو المجد، القيادي في سرايا القدس، الذي وافته المنية عصر اليوم الأربعاء جراء مرض عضال ألم به.

و هذا بيان النعي:

بسم الله الرحمن الرحيم

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

بـيـان نـعـي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تحتسب حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عند الله تبارك وتعالى الأخ المجاهد/ خليل محمد عبد السلام الكفارنة "أبو المجد"

الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء في مدينة بيت حانون إثر بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز الـ ( 54 عاماً) قضاها مجاهداً صابراً محتسباً.

كان الفقيد رحمه الله نموذجا في العطاء والتفاني في العمل وصدق الانتماء، ويُعد واحداً من الذين تحملوا أمانة المسؤولية في لجان العمل التنظيمي في مدينة بيت حانون، ونال شرف الرباط والجهاد.

نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته وأن يكتب له أجر الشهداء، وأن يكرم مثواه ويسكنه الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحَسُنَ أولئكَ رفيقاً، وأن يلهمنا وأهل الفقيد العزيز "أبو المجد" وأبنائه وإخوانه ورفاق دربه الصبر والسلوان وحُسْنَ العزاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأربعاء 29 جمادى الأخرة 1440هـ، 6/3/2019م