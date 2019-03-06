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نتنياهو يزعم: ايران تحاول تهريب النفط عبر البحار 

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:35 - 06 مارس 2019
نتنياهو نتنياهو
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 قال رئيس الوزراء بحكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو خلال مراسم تحرج دفعة من الملاحين في سلاح البحرية الاسرائيلي: "إن ايران تحاول تهريب نفط عبر البحار للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها".

و أضاف نتانياهو: " كلما زادت المحاولات الايرانية تلك فسيكون لسلاح البحرية الاسرائيلي  دور مهم لوقف تلك المحاولات"، داعياً المجتمع الدولي لوقف  المحاولات الايرانية للاتقاف على العقوبات المفروضة ضدها .
واضاف نتنياهو قائلا: "ان زيارة وزير الخارجية الامريكي مارك بومباي الاسبوع المقبل لاسرائيل هدفها مساعدة اسرائيل لتصدير الغاز للدول الاوروبية".
 

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