الأمين العام للجهاد يعزي بوفاة والد الأسير المحرر فؤاد الرازم

أرسل الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، برقية تعزية للشيخ المجاهد/ فؤاد الرازم بوفاة والده.

و تقدم النخالة في برقية التعزية باسمه و باسم أعضاء المكتب السياسي وقيادة الحركة للرازم و عائلته الكريمة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بوفاة الوالد رحمه الله تعالى.

و قال: "لقد نال الفقيد رحمه الله أجر الرباط في القدس الحبيبة التي تهفو القلوب والارواح لها ويتسابق المجاهدون للقاء الله على ترابها. ولقي ربه سبحانه وتعالى على أرضها وصلي عليه في المسجد الاقصى المبارك ودفن في مقابر القدس التي ضمت رفات الصحابة والتابعين والصالحين ، وتلك بشارة خير وقبول إن شاء الله تعالى" .

و هذا نص برقية الأمين العام:

بِسم الله الرحمن الرحيم

"كل نفس ذائقة الموت"

الأخ المجاهد / "أبا قاسم" فؤاد الرازم .. حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

باسمي واسم اخواني جميعا في المكتب السياسي وقيادة الحركة ، نتقدم لكم وللعائلة الكريمة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة بوفاة الوالد رحمه الله تعالى.

لقد نال الفقيد رحمه الله أجر الرباط في القدس الحبيبة التي تهفو القلوب والارواح لها ويتسابق المجاهدون للقاء الله على ترابها. ولقي ربه سبحانه وتعالى على أرضها وصلي عليه في المسجد الاقصى المبارك ودفن في مقابر القدس التي ضمت رفات الصحابة والتابعين والصالحين ، وتلك بشارة خير وقبول إن شاء الله تعالى .

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة وأن يسكنه الفردوس الأعلى .

أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم ..

إنَّا لله وَإنَّا إليه راجعون

أخوكم/ زياد رشدي النخالة "أبو طارق"

الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين