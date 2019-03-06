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الاحتلال يزعم اعتقال خلية لحماس تضم 11 شخصا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:22 - 06 مارس 2019
اعتقال اعتقال
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زعمت قوات الاحتلال عن ان اثنين من محرري صفقة شاليط  تم ابعادهما لقطاع غزة وهما نضال حامد وخالد النجار  حاولا  تشكيل بنية تحتية لحماس في الضه الغربية .
وادعى جهاز الشاباك بان الاسير المحررنضال حامد حاول منذ سنوات تجنيد نشطاء للعمل لصالح حماس  في الضفه الغربية  بهدف تنفيذ عمليات داخل اسرائيل
ومن اجل تجنيد النشطاء قام حامد بدفع اموال مثل رسوم الدراسة الجامعية او سداد ديون واموال اخري للنشطاء الشبان ، وقام الجيش باعتقال افراد الخلية التي تم تجنيدها وهم:
1 صلاح بزار من بلدة بتيلو 
2 مجاهد شاني من الجلزون 
 3هاشم محامدي من قرية بدو 
 4ادهم بدوان من بدو
5 علاء اعرار من سكان كراوة بين زيد
6 جمعه العاصي من بيت لقيا  
7لاوسام ربيع من بيت عنان 
8 مجدي منصور من دير الغساينة 
9 حيي حامد من سلواد
10 يوسف الديك من كقرنعمة 
11رامز حامد من سلواد 

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