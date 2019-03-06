الأجهزة الأمنية تعتقل أسيراً محرراً من الجهاد لليوم الـ4 وزفافه قريبا

يواصل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، اعتقال المجاهد علاء حسن محمد دار أبو عادي (26 عاما)، أحد كوادر من حركة الجهاد الاسلامي، في بلدة كفر نعمةغرب مدينة رام الله، لليوم الرابع على التوالي.

وأفاد مصدر مسؤول بحركة الجهاد الإسلامي في رام الله، بأن جهاز المخابرات العامة وجّه استدعاءً للمجاهد علاء دار أبو عادي بتاريخ 2/3/2019 الجاري، ليتم اعتقاله أثناء المقابلة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن أبو عادي قام بتحديد عرسه نهاية الشهر الحالي أي بعد ( 20 يوم)، منوها إلى أن العائلة تطالب بالإفراج الفوري عنه ليباشر بالتحضير ومراسم الزفاف.

وأوضح أن أبو عادي أسيرٌ محرر، اعتقل عدة مرات من قبل جيش الاحتلال الصهيوني، أمضى خلالها 4 سنوات. مبينا بأنه ليس الاعتقال الأول سياسيا، بل استدعي واعتقل مرات عديدة في سجون الأجهزة الأمنية.

الجدير بالذكر أن كوادر حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية وخصوصا في رام الله، تتعرض لحملة استدعاءات واعتقالات سياسية منذ أيام.