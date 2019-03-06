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التربية: انتظام الدوام غدا في جميع مدارس فلسطين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:34 - 06 مارس 2019
طلبة المدارس طلبة المدارس
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أكدت وزارة التربية والتعليم العالي مساء اليوم الأربعاء انتظام الدوام في جميع مدارس فلسطين ( الحكومية والخاصة والوكالة ) غدا الخميس عدا تلك التي تعطل أيام الخميس.

 

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