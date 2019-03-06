ديختر: سنضطر للعمل عسكريا في غزة

قال رئيس لجنة الخارجية والأمن في " الكنيست " الإسرائيلي آفي ديختر، يوم الأربعاء، إنه لا يوجد حل سياسي للوضع في قطاع غزة، مضيفا: "لذلك سنضطر للعمل عسكريا هناك".

وأضاف ديختر خلال حديثه للإذاعة الإسرائيلية (كان) إنه "سيكون هناك حاجة لتجريد غزة من البنى التحتية العسكرية، وسيكون هناك حاجة إلى ما يشبه عملية السور الواقي، وتسمح للقوات بقابلية الوصول اليها بحدها الأقصى".

وأشار إلى أن "ما سيحدث في نهاية الأمر في قطاع غزة هو أنّه يجب أن يكون مجرد من البنى التحتية العسكرية الموجودة فيه، ولا يوجد أيّ حل آخر أنا أعرفه".

وتابع : "لا أرى هذا الأمر ينفذ بطريقة سياسية للأسف الشديد، لذلك يجب التخطيط للتوقيت المثالي للانطلاق، هذه ليست عملية من أسبوعين ولا شهرين".

وأوضح أنّ "التوقيت المثالي يجب أن يحدد من قبل المستوى السياسي والعسكري والأمني"، لافتا إلى أن "هذه ليست عملية قصيرة".

وزاد ديختر قائلا : "يجب أن ندرك أن قصة غزة ليست قصة مع "منظمة إرهابية"، إنها "كيان إرهابي" لديها قدرات عسكرية". بحسب تعبيره.

واعتبر أن "السلطة الفلسطينية غير مرتبطة بقطاع غزة، بل على العكس أيّ خطوة من جانب سلطة أبو مازن في غزة، هي فقط تصعب على إسرائيل عن علم وقصد".

يشار إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مساء أمس الثلاثاء موقعا للمقاومة الفلسطينية وسط القطاع؛ بداعي إطلاق بالونات مفخخة صوب مستوطنات غلاف غزة.