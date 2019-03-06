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سرايا القدس تنعى أحد قياداتها في لواء الشمال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:41 - 06 مارس 2019
خليل الكفارنة أبو المجد خليل الكفارنة أبو المجد
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نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين شهيدها القائد خليل محمد الكفارنة الذي ارتقى إلى العلا إثر مرض عضال ألم به.

و قالت السرايا في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه اليوم الأربعاء: "بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها القائد المجاهد خليل محمد عبد السلام الكفارنة "أبو المجد"، 54 عاماً ، أحد قادة سرايا القدس بلواء الشمال، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى عصر اليوم الأربعاء 29 ربيع أول 1440هـ الموافق 6/3/2019م، إثر مرض عضال ألم به".

و أكدت السرايا أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

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