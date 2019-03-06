سرايا القدس تنعى أحد قياداتها في لواء الشمال

نعت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين شهيدها القائد خليل محمد الكفارنة الذي ارتقى إلى العلا إثر مرض عضال ألم به.

و قالت السرايا في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم" نسخة منه اليوم الأربعاء: "بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيدها القائد المجاهد خليل محمد عبد السلام الكفارنة "أبو المجد"، 54 عاماً ، أحد قادة سرايا القدس بلواء الشمال، الذي ارتقى إلى العلا شهيداً بإذن الله تعالى عصر اليوم الأربعاء 29 ربيع أول 1440هـ الموافق 6/3/2019م، إثر مرض عضال ألم به".

و أكدت السرايا أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.