الجهاد الاسلامي: الاحتلال يحاول فرض نوع من الحصار على الرواية الفلسطينية

اعتبر الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، مصعب البريم أن تصنيف الاحتلال لفضائية الأقصى وللإعلام الوطني على أنها مؤسسات إرهابية، إنما هو الإرهاب بعينه، مشيراً الى أن هذا الاعلان محاولة جديدة لفرض نوع من الحصار على الرواية الفلسطينية التي باتت تحرز نجاحات واضحة في تعرية وفضح الاحتلال اعلاميا وسياسيا وانسانيا.

و أكد البريم في تصريح له اليوم الأربعاء أن استهداف المؤسسات الاعلامية الفلسطينية لن يمنعها من استكمال رسالتها في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الصهيوني.

و لفت الى أن الاحتلال بات عاريا أمام أحرار العالم، وقد آن الأوان لملاحقة ومحاسبة قادته المجرمين وفي مقدمتهم الاٍرهابي المجرم نتنياهو.