برهوم: إعلان نتنياهو بشأن فضائية الأقصى محاولة لطمس الحقيقة

أدانت حركة حماس، إعلان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو قناة الأقصى "منظمة إرهابية"، وتعتبره إعلان عداء للحقيقة ولوسائل الإعلام التي تنقلها وتفضح جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا الفلسطيني، ويعكس طبيعة نتنياهو العدوانية العنصرية المتطرفة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم، إن "محاولات الكيان الإسرائيلي طمس الحقيقة وحجب الرواية الفلسطينية وتسويق روايته الكاذبة ستبوء بالفشل، ولن يكتب لها النجاح، وستبقى قناة الأقصى وكل المنابر الإعلامية الحرة والوطنية تؤدي رسالتها، وتقوم بواجبها المهني والأخلاقي، وتنقل الحقيقة للعالم رغم كل ما تتعرض له من شيطنة وتدمير وإرهاب إسرائيلي".